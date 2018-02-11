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Израиль подтвердил, что истребитель F-16 сбили ПВО Сирии

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Истребитель ВВС Израиля F-16, разбившийся накануне, поразили с земли, говорится в материалах пресс-службы израильской армии.

В материале пресс-службы армии в Twitter отмечается, что пилоты покинули машину, действуя по инструкции, и приземлились на израильской территории.

До этого заявления Израиль не уточнял, что именно привело к крушению истребителя F-16, участвовавшего в налете на Сирию. Попадание в него зенитной ракеты называли «вероятной, но не подтвержденной» причиной.

«Во время атаки несколько зенитных ракет были выпущены по самолетам ВВС Израиля. Один из них был поражен», — сказано в материале пресс-службы Армии обороны Израиля, сообщает телеканал «Звезда».

В субботу, 10 февраля, с территории Сирии был запущен иранский беспилотник, когда он оказался в воздушном пространстве Израиля, то был сбит. Израиль начал ответную атаку: ВВС страны атаковали иранские системы управления беспилотниками в Сирии, во время этого и был сбит F-16. Два пилота успели катапультироваться, они госпитализированы.

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