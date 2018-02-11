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Прокуратура проведет проверку после отравления учеников в Татарстане

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Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
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Прокуратура Татарстана начала проверку после сообщений о массовом отравлении учеников школы села Казанбаш в Арском районе Татарстана. Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее портал iz.ru писал, что 31 ученик казанбашской школы и один преподаватель были госпитализированы с отравлением.

«По предварительным данным, ЧП произошло в селе Казанбаш Арского района. Все отравившиеся дети — ученики одной и той же средней школы», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Представители прокуратуры проверят организацию питания в образовательном учреждении, соответствие помещений и оборудования для приготовления пищи санитарным нормам, уровень подготовки персонала, а также законность поставки продуктов питания.

По результатами проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц.

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