Прокуратура проведет проверку после отравления учеников в Татарстане

Прокуратура Татарстана начала проверку после сообщений о массовом отравлении учеников школы села Казанбаш в Арском районе Татарстана. Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее портал iz.ru писал, что 31 ученик казанбашской школы и один преподаватель были госпитализированы с отравлением.

«По предварительным данным, ЧП произошло в селе Казанбаш Арского района. Все отравившиеся дети — ученики одной и той же средней школы», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Представители прокуратуры проверят организацию питания в образовательном учреждении, соответствие помещений и оборудования для приготовления пищи санитарным нормам, уровень подготовки персонала, а также законность поставки продуктов питания.

По результатами проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц.