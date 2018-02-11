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Более 30 учеников школы в Татарстане госпитализированы с отравлением

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Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
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Свыше 30 учеников школы населенного пункта Казанбаш Республики Татарстан госпитализированы с пищевым отравлением. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«В течение ночи с субботы на воскресенье зарегистрированы случаи массового пищевого отравления, среди пострадавших — 31 ребенок в возрасте от 7 до 17 лет и один взрослый», — пояснил собеседник агентства.

Пострадавшие сейчас находятся в больницы города Казань, их состояние медики оценивают как средней тяжести.

С 26 января массовые случаи кишечной инфекции были зарегистрированы среди учащихся гимназии №3 Хабаровска. Всего за помощью к врачам обратились 113 человек. Все они ели салат, который на этапе изготовления фасовался без перчаток и хранился в ненадлежащих условиях.

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