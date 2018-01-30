Число отравившихся в хабаровской гимназии возросло до 113 человек

Как минимум 113 человек обратились к врачам с симптомами кишечной инфекции после вспышки заболевания в гимназии № 3 Хабаровска.

Первые обращения на фоне острой кишечной инфекции стали регистрировать 26 января. В понедельник число отравившихся возросло до 107 человек, 100 из которых дети.

«На утро вторника зарегистрировано 113 заболевших, за сутки обратились еще шестеро детей. Ситуация стабилизируется, массовых поступлений заболевших не ждем», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря управления регионального Роспотребнадзора Анастасии Судаковой.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре назвали причину массового отравления в гимназии. Все пострадавшие ели салат, который на этапе изготовления фасовался без перчаток и хранился в ненадлежащих условиях.