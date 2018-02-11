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Пара Забияко и Энберт стала третьей в произвольной программе на ОИ

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Фото: REUTERS/Damir Sagolj
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Российская спортивная пара фигуристов Наталья Забияко и Александр Энбeрт заняла третье место по итогам произвольной программы на командном турнире, который проходит на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане.

Российские фигуристы набрали 133,28 балла, сообщает «Интерфакс».

Первое место завоевали канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфoрд (148,51), второе — итальянцы Валентина Маркеи и Ондржей Готарек (138,44).

Ранее портал iz.ru писал, что российская фигуристка Евгения Медведева одержала победу в короткой программе в рамках командных соревнований на Олимпийских играх.

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