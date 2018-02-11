Нурмагомедов подарил Роналду папаху

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов подарил футболисту «Реал Мадрида» Криштиану Роналду высокую меховую шапку — папаху, в ответ португалец вручил россиянину мяч и свою игровую форму.

«Обменялись подарками. Ну вы поняли, кто кому что подарил», — сообщил Нурмагомедов в Instagram.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) Фев 10, 2018 в 6:10 PST

Предстоящий бой Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном пройдет 7 апреля в нью-йоркском Бруклине. По словам российского спортсмена, несмотря на то что встречу переносили уже трижды, он не перегорел и готов к схватке.