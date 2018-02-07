Нурмагомедов рассказал о подготовке к бою с Фергюсоном

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов в преддверии поединка за пояс Абсолютного бойцовского чемпионата с американцем Тони Фергюсоном, который состоится 7 апреля, рассказал «Известиям» о подготовке к бою. По словам спортсмена, несмотря на то, что встречу переносили уже трижды, он не перегорел и готов к схватке.

«Для меня это интересно. На бой с ним выйду как на смерть. У меня нет другого выхода. Этот бой покажет, кто из нас лучший. <…> Я сам никак не могу этого дождаться. Постараюсь поскорее закончить тренировки, добиться нужного веса и, как говорится, размазать его», — сказал он.

Нурмагомедов заявил, что в отношении соперника у него «нет никакой недооценки», однако и сам боец может «продемонстрировать много вещей, которых еще никто не видел», что и делает противостояние спортсменов интересным.

Также Хабиб Нурмагомедов рассказал об отношении к другим бойцам. Он признался, что со всеми поддерживает хорошие отношения, однако есть спортсмены, которые вызывают у него неприязнь.

«Есть два бойца (Конор Макгрегор и Тони Фергюсон), которые мне неприятны как личности. <…> Мне не нравятся эти люди, и я буду делать всё, чтобы их победить», — заявил Нурмагомедов.

По его словам, в поединке с Макгрегором нет необходимости, так как спортсмена «почти лишили чемпионского пояса». Однако «если у него будет пояс», то Нурмагомедов готов его отбить.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«На бой с Фергюсоном выйду как на смерть»



