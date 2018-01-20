Нурмагомедов рассказал об ожиданиях от поединка с Фергюсоном

Предстоящий бой с американцем Тони Фергюсоном пройдет 7 апреля в нью-йоркском Бруклине, а значит, почти в России, заявил соперник американского бойца Хабиб Нурмагомедов.

«Сейчас у меня есть бой, и он почти в России, он пройдет в Бруклине. Там живут много выходцев из России и стран бывшего СССР. Бруклин почти российский. Посмотрим. У меня есть соперник, есть дата, и я сосредоточен на том, чтобы 7 апреля вершить историю», — приводит RT слова Нурмагомедова.

Российский боец также прокомментировал проведение первого шоу UFC в России в сентябре 2018 года. Спортсмен заявил, что не знает о регламенте трансляций турнира, если турнир не PPV (то есть с платными трансляциями), то он не может принять в нем участие по условиям своего контракта с UFC.

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