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Нурмагомедов и Фергюсон проведут бой за титул чемпиона UFC

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Ирландский боец Конор Макгрегор лишен титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). За пояс сразятся россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон. Контракт на бой уже подписан.

«Конор лишится титула, поскольку не защищал его длительное время. Он, как и говорилось, должен будет получить титульный бой сразу по возвращении», — рассказал ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, за чемпионский пояс будут биться россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон. Бой состоится 7 апреля в Нью-Йорке.

В UFC пока не могут подтвердить данную информацию. Ожидается, что официально о бое будет объявлено 20 января во время турнира в Бостоне.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал 25 побед в 25 поединках. На счету американца Тони Фергюсона 23 победы при трех поражениях.

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