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Нурмагомедов и Макгрегор продолжили словесную перепалку в соцсетях

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Joel Marklund
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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов и ирландский чемпион Конор Макгрегор продолжили словесную перепалку в социальных сетях.  Ирландский спортсмен написал в своем аккаунте в Twitter, что зарежет домашних питомцев Нурмагомедова наденет их шкуры на себя как шубу.

 

 

«Я надену это только один раз». Российский боец отреагировал и написал следующее: «Ты можешь купить их в магазине Gucci. Однако в октагоне медведь съест тебя».

Ранее Нурмагомедов ответил на оскорбления со стороны Макгрегора по поводу его бойцовских навыков в поединке с бразильцем Эдсоном Барбозой.

Помимо прочего, Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своем Instagram шуточный мультфильм с участием Конора Макгрегора.

В мультфильме российский спортсмен обвиняет журналиста в подхалимстве. После этого в кадре появился Макгрегор и заявляет, что недавнее выступление Нурмагомедова было недостаточно хорошим для того, чтобы соревноваться с ним, передает «Газета.ру».

 

 

This is crazy video😅 #BigDramaShow 😁 @arielhelwani @danawhite @aliabdelaziz000

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) Янв 1, 2018 at 7:24 PST

 

Как сообщал портал iz.ru, Хабиб Нурмагомедов одержал победу в схватке с Эдсоном Барбозой на турнире UFC 219 30 декабря в Лас-Вегасе.

Хабиб Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах, на его счету 24 победы (16 — досрочно). В послужном списке Макгрегора 21 победа (19 — досрочно), три поражения. Ирландец также является обладателем пояса UFC в легком весе.

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