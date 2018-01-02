Нурмагомедов и Макгрегор продолжили словесную перепалку в соцсетях
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов и ирландский чемпион Конор Макгрегор продолжили словесную перепалку в социальных сетях. Ирландский спортсмен написал в своем аккаунте в Twitter, что зарежет домашних питомцев Нурмагомедова наденет их шкуры на себя как шубу.
I slaughter your pets and wear them as coats. And I only wear them once. https://t.co/5IMAc3ysgN— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 2 января 2018 г.
«Я надену это только один раз». Российский боец отреагировал и написал следующее: «Ты можешь купить их в магазине Gucci. Однако в октагоне медведь съест тебя».
Ранее Нурмагомедов ответил на оскорбления со стороны Макгрегора по поводу его бойцовских навыков в поединке с бразильцем Эдсоном Барбозой.
Помимо прочего, Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своем Instagram шуточный мультфильм с участием Конора Макгрегора.
В мультфильме российский спортсмен обвиняет журналиста в подхалимстве. После этого в кадре появился Макгрегор и заявляет, что недавнее выступление Нурмагомедова было недостаточно хорошим для того, чтобы соревноваться с ним, передает «Газета.ру».
This is crazy video😅 #BigDramaShow 😁 @arielhelwani @danawhite @aliabdelaziz000
Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) Янв 1, 2018 at 7:24 PST
Как сообщал портал iz.ru, Хабиб Нурмагомедов одержал победу в схватке с Эдсоном Барбозой на турнире UFC 219 30 декабря в Лас-Вегасе.
Хабиб Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах, на его счету 24 победы (16 — досрочно). В послужном списке Макгрегора 21 победа (19 — досрочно), три поражения. Ирландец также является обладателем пояса UFC в легком весе.
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