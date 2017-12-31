Прямой эфир

Тренер Макгрегора поздравил российского бойца Нурмагомедова с победой

0
Фото: ТАСС/Brian Lawless
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тренер ирландского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Конора Макгрегора Джон Кавана поздравил российского бойца Хабиба Нурмагомедова с победой в поединке с бразильцем Эдсоном Барбозой. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Огромное уважение Барбозе, что он не сдался. Хочу поздравить Нурмагомедова с уверенной победой. И беспощадной», — написал Джон Кавана в своем микроблоге в Twitter.

Хабиб Нурмагомедов одержал победу в схватке с Эдсоном Барбозой на турнире UFC 219 30 декабря в Лас-Вегасе. Победа россиянину по итогам трех раундов была присуждена арбитрами единогласно. Этот бой стал для него 25-м по счету, во всех предыдущих поединках спортсмен также побеждал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нурмагомедов поделился впечатлениями от победы над Барбозой
У бойца ММА Хабиба Нурмагомедова родился сын

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017