Тренер Макгрегора поздравил российского бойца Нурмагомедова с победой

Тренер ирландского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Конора Макгрегора Джон Кавана поздравил российского бойца Хабиба Нурмагомедова с победой в поединке с бразильцем Эдсоном Барбозой. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Огромное уважение Барбозе, что он не сдался. Хочу поздравить Нурмагомедова с уверенной победой. И беспощадной», — написал Джон Кавана в своем микроблоге в Twitter.

Хабиб Нурмагомедов одержал победу в схватке с Эдсоном Барбозой на турнире UFC 219 30 декабря в Лас-Вегасе. Победа россиянину по итогам трех раундов была присуждена арбитрами единогласно. Этот бой стал для него 25-м по счету, во всех предыдущих поединках спортсмен также побеждал.