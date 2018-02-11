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МОК заявил о «чистоте» спортсменов из России

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Фото: Global Look Press/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON
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Российские спортсмены, приехавшие на Олимпийские игры в Пхенчхан, «чистые», но бдительность терять нельзя, считают в Международном олимпийском комитете (МОК).

Об этом заявил директор медицинского департамента организации Ричард Баджетт.

«Одна из сложностей была в том, что работа комиссий МОКа заключалась в том, чтобы отобрать тех спортсменов, в отношении которых не было никаких подозрений», — цитирует его «РИА Новости».

При этом он добавил, что атлеты из России всё равно остаются в группе высокого риска.

6 февраля шведский телеканал SVT показал документальный фильм журналиста Хассе Свенса об организованной в норвежском спорте допинг-системе, которая контролируется федерациями спорта страны.

В расследовании журналистов отмечается, что более 70% олимпийских медалей страны в лыжных гонках завоевано спортсменами, которые якобы страдают астмой. При этом широко известно, что прием средств против астмы оказывает влияние на рост мышечной силы.

На ОИ в Южной Корее норвежская делегация взяла 1,8 тыс. доз симбикорта, по 1,2 тыс. доз альвеско, атровента и айромира, а вентолина — 360 доз.

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