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Следователи начали обыск в Минсельхозе Забайкалья после задержания министра

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следователи в сопровождении полиции начали обыск в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края после того, как накануне был задержан бывший руководитель ведомства Михаил Кузьминов.

Информацию об этом распространил пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков в воскресенье, 11 февраля.

«Несколько следственных групп проводят обыски в кабинетах министра, четырех его замов, бухгалтерии и других. Будут изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что Кузьминов и его заместитель Ирина Малакшина превысили полномочия, требуя от пострадавших от засухи сельхозпроизводителей дополнительных условий при выделении им помощи из бюджета.

5 февраля в рамках крупномасштабной антикоррупционной операции в Дагестане четыре высокопоставленных чиновника Дагестана — Абдусамад Гамидов, его бывшие заместители Раюдин Юсуфов и Шамиль Исаев, а также экс-министр образования республики Шахабас Шахов — были задержаны правоохранительными органами. Их обвиняют в хищениях из регионального бюджета на сумму более 100 млн рублей. Задержанным грозит до 10 лет заключения.

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