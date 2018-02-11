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Виновник ДТП с 19 жертвами арестован в Гонконге

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Фото: REUTERS/China Daily
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Водитель автобуса, из-за неосторожной езды которого произошло крупное ДТП и погибли 19 человек, арестован полицией Гонконга. Об этом сообщили в ведомстве.

Авария произошла 10 февраля в 18:00 по местному времени (13:00 мск) на севере Гонконга. Водитель двухэтажного автобуса неосторожно вел транспортное средство, значительно превышая скорость, в результате автобус опрокинулся на бок.

«Тридцатилетний водитель автобуса был арестован за опасное вождение, которое повлекло смерть и тяжелые телесные повреждения. Он остается под стражей для дальнейшего допроса», — цитирует ТАСС заявление полиции.

Отмечается, что в результате аварии погибли 19 человек, еще 65 пострадали и были госпитализированы. Ранее сообщалось о 18 погибших, среди которых 15 мужчин и три женщины.

11 февраля портал iz.ru сообщал, что в результате столкновения двух автомобилей на Щелковском шоссе, погибли три человека, еще трое пострадали.

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