Число жертв ДТП с автобусом в Гонконге выросло до 18 человек

Число погибших в результате ДТП в Гонконге достигло 18 человек. Такие данные приводит South China Morning Post со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в субботу, 10 февраля, около 18:00 по местному времени (13:00 мск). Двухэтажный пассажирский автобус опрокинулся на бок на обочину дороги. Среди погибших 15 мужчин и три женщины, еще около 60 человек пострадали. Ранее сообщалось о 13 погибших.

Точная причина ДТП пока не установлена, но многие пассажиры рассказывали, что водитель автобуса ехал на большой скорости из-за отставания от графика.