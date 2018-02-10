Два человека погибли в ДТП под Ростовом

Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и машины коммунальной службы в Ростовской области. Об этом информирует пресс-служба регионального главка МВД.

Инцидент произошел около 19:20 мск 10 февраля на трассе М4 «Дон».

«Водитель, управляя автомобилем марки Opel, не справился с управлением и допустил столкновение с комбинированной дорожной машиной (КДМ). В результате ДТП двое граждан погибли на месте происшествия, один пострадал», — приводит «Интерфакс» сообщение представителя правоохранительных органов.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Утром 10 февраля на 70-м км трассы Канск–Тасеево–Устье в Красноярском крае минивэн Honda столкнулся с грузовиком «КамАЗ». В результате погибли восемь человек.