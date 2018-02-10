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Второе дело возбудили по факту ДТП с восемью погибшими под Красноярском

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Фото: РЕН ТВ
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Еще одно уголовное дело возбуждено по факту гибели восьми человек в ДТП в Дзержинском районе Красноярского края — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГСУ СК.

«Следственными органами СК РФ по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»)», — сказано в сообщении.

Напомним, авария произошла утром в субботу, 10 февраля, на 70-м км трассы Канск–Тасеево–Устье. Столкнулись минивэн Honda и «КамАЗ». Среди жертв аварии — двое детей и 17-летняя девушка. Погибли все пассажиры минивэна, водитель грузовика не пострадал. По предварительной версии, виновником аварии является 43-летний водитель Honda — выехав на встречную полосу, он врезался в «КамАЗ».

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что водитель автомобиля Honda осуществлял регулярные транспортные перевозки по маршруту село Дзержинское – город Красноярск без необходимых разрешительных документов, и все погибшие являлись его пассажирами. Пассажиров он подыскивал через социальные сети», — сообщает пресс-служба.

Ранее полиция возбудила дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Обстоятельства происшествия устанавливаются, назначены судебные экспертизы, свидетелей и очевидцев допрашивают. 

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