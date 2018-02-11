Лучшего киберспортсмена мира выберут в Каннах

Во французских Каннах впервые выберут лучшего киберспортсмена мира. Имя победителя назовут 25 февраля, ему достанется премия GreatGamers. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды».

Церемония вручения пройдет в рамках фестиваля игр, на сайте проекта будет вестись прямая трансляция мероприятия. Также на сайте премии можно проголосовать за понравившегося участника. Премия будет присуждаться в пяти номинациях.

«Мы пытаемся охватить все основные сегменты киберспорта, так как мы не просто даем награду Геймер года, но и помогаем людям выбрать лучшего в ключевых категориях: FPS, RTS, MOBA, Sports, а также Entertainer», — заявил директор проекта по работе с жюри Джеймс Берри.

В состав жюри войдут директор ESL France Сами Оуэрфелли, игрок CS:GO и защитница женских прав в киберспорте Стефани (missharvey) Харви, игрок Кевин де Конинг, мастер файтингов Дайго Умехара, youtube-блогер и стример Джефф Хунгунган.

Ранее портал iz.ru писал о намерении Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестировать 500 млн рублей в рынок компьютерных игр и киберспорта. Сделать это планируется в ближайшие 1,5 года.