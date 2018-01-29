ФРИИ инвестирует в киберспорт 500 млн рублей в течение 1,5 года

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) планирует в ближайшие 1,5 года инвестировать 500 млн рублей в рынок компьютерных игр и киберспорта. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу фонда.

В понедельник на первом этапе ФРИИ совместно с одной из самых быстрорастущих киберспортивных организаций в СНГ — М19 запустили акселератор (трехмесячная программа ускоренного развития бизнеса для IT-стартапов). Проект направлен на технологию обработки и анализа данных о поведении игрока. Он также предусматривает создание платформ для проведения и поиска турниров, сервиса для работы с лидерами мнений и их аудиторией, маркетплейсов и магазинов, скаутингов игроков и поиск напарников для игры. Начало реализации программы запланировано на 7 июня текущего года.

ФРИИ — российский фонд венчурных инвестиций, учрежденный в марте 2013 года Агентством стратегических инициатив (АСИ). Фонд инвестирует в технологические компании на ранних этапах развития, а также оказывает стартапам консалтинговую и образовательную поддержку в рамках акселератора. Объем средств под управлением ФРИИ составляет 6 млрд рублей, в портфеле фонда более 200 проектов.