Жительница Омска стала победительницей всероссийского конкурса красоты

Объявлено имя победительницы всероссийского конкурса красоты «Ты уникальная», финал которого состоялся вечером 10 февраля в Санкт-Петербурге.

«Первое место у 22-летней Ксении Чернявской из Омска», — цитирует «РИА Новости» организатора мероприятия.

По словам собеседницы агентства, первой вице-мисс стала Алина Кациева из Владивостока, а «Мисс зрительских симпатий» была признана Дарья Пахоменко из Воронежа.

Всего в конкурсе участвовало 55 девушек из разных городов России. Победительница получит автомобиль, призы за второе и третье места — дизайнерская одежда (шуба и платье).

Финал всероссийского конкурса «Ты уникальная» прошел в Санкт-Петербурге в девятый раз.

Ранее портал iz.ru писал, как 22-летний Илай Дягилев из Алма-Аты дошел до финала женского конкурса красоты Miss Virtual Kazakhstan.