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Минкомсвязь предлагает ввести аккредитацию для организаторов ICO сроком на 5 лет

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Министерство связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) РФ выступило с предложением ввести аккредитацию компаний — организаторов ICO, привлекающих средства через выпуск цифровых токенов.

При этом организация должна соответствовать ряду критериев: регистрация на территории РФ согласно законодательству о госрегистрации юрлиц, уставный капитал минимум 100 млн рублей, лицензия на разработку, производство и распространение шифровальных (криптографических) средств и специальный счет в банке, который предназначен для операций с денежными средствами, полученными в результате продажи цифровых токенов, сообщает ТАСС.

11 января портал рассказал, что Министерство финансов рассчитывает до конца февраля 2018 года внести в Госдуму законопроект о регулировании новых финансовых технологий, устанавливающий в том числе правила оборота криптовалют и проведения ICO на территории России.

Минфин рассматривает возможность введения списка бирж, на которых можно будет торговать криптовалютами. Моисеев отметил при этом, что ЦБ выступил против этой инициативы. Финансовое ведомство предлагает также облагать майнинг криптовалют налогами как деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

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