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Ученые создали пуленепробиваемую древесину

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Фото: Global Look Press/Karl-Josef Hildenbrand/dpa
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Древесину, способную заменить сталь и титан, разработали американские ученые из Университета штата Мэриленд.

Об этом они заявили в обнародованных материалах исследования.

«Данный метаматериал вполне может стать конкурентом стали или даже титановых сплавов, ведь он очень прочен, долговечен, но при этом ощутимо дешевле», — цитирует сообщение «Федеральное агентство новостей».

Новая технология заключается в кипячении древесины в смеси гидроксида и сульфита натрия, а затем обработке материала под горячим прессом, что приводит к разрушению клеточных мембран и возникновению нановолокон целлюлозы.

5 февраля группа ученых из России и ФРГ создала гибкий композит, вырабатывающий электричество. Ученые полагают, что он найдет широкое применение. Сегодня пьезоэлектрики используются в компьютерных клавиатурах, в микрофонах, принтерах, для создания датчиков в промышленности. Новый материал позволит сделать сенсорные панели еще чувствительнее.

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