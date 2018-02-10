Лидер сменился в североирландской партии «Шинн Фейн»

На конференции североирландской партии «Шинн Фейн» в Дублине принято решение о смене лидера — Мэри Лу Макдональд сменила Джерри Адамса.

«РИА Новости» напоминает, что Адамс был бессменным лидером партии почти 35 лет. Он объявил о планах покинуть пост в ноябре 2017 года.

В январе североирландские партии начали новый раунд переговоров по восстановлению регионального правительства.

Портал iz.ru сообщал, что правительство Ирландии поддержало идею референдума об отмене запрета абортов.