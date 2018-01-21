Партия в Соединенном Королевстве проголосует о вотуме недоверия ее лидеру

Ультраправая Партия независимости Соединенного Королевства проведет голосование о вотуме недоверия ее лидеру Генри Болтону. Голосование проведут в связи с расистскими высказываниями его подруги в адрес американской актрисы Меган Маркл — невесты британского принца Гарри.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press. По данным агентства, такое решение партия приняла единогласно, если не считать голос самого лидера. Согласно уставу партии, в течение ближайших 28 дней планируется созвать экстренное всеобщее заседание партии, на котором ее члены решат, останется ли Болтон лидером данной партии.

Ранее британское издание The Mail on Sunday распространило негативные слова 25-летней невесты Генри Болтона, модели Джо Марни, адресованные в адрес Меган Маркл. Марни заявила, что Маркл — «черная американская» невеста принца Гарри, которая «запятнает» королевскую семью «своим семенем» и проложит путь к появлению «черного короля».

В середине декабря 2017 года было официально объявлено о том, что свадьба Гарри и Меган состоится 19 мая 2018 года. Церемония венчания новоявленной четы пройдет в часовне Святого Георгия, расположенной на территории Виндзорского замка.