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Путин присвоил ряду дипломатов ранги чрезвычайного и полномочного посла‍

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин присвоил ряду российских дипломатов ранги чрезвычайного и полномочного посла, соответствующий указ он подписал в субботу, сообщается на официальном портале правовой информации.

В числе прочих ранги получили заместители министра иностранных дел РФ Евгений Иванов и Александр Панкин, сообщает РЕН ТВ.

Ранги чрезвычайного и полномочного посла этим же документом присвоены послу в Саудовской Аравии Сергею Козлову, представителю России в Аргентине Виктору Коронелли и послу РФ в Австралии Григорию Логвинову. Ранг чрезвычайного и полномочного посла РФ присвоен также постпреду страны при ОБСЕ в Вене и Австрии Александру Лукашевичу.

Данным указом присвоены ранги чрезвычайного и полномочного посла первого и второго класса ряду других представителей РФ за рубежом.

В субботу президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Министерства иностранных дел страны с профессиональным праздником, отметив широкую поддержку действий МИДа со стороны общества. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также поздравил коллег и ветеранов МИДа с Днем дипломатического работника. 

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