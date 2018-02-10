Путин отметил широкую поддержку действий МИДа со стороны общества

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Министерства иностранных дел страны с профессиональным праздником. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Рассчитываю, что российские дипломаты будут и впредь трудиться творчески, с полной отдачей. Залогом ваших успехов, несомненно, служит оказываемая внешнеполитическому курсу широкая поддержка со стороны российского общества», — говорится в тексте поздравления.

Глава государства также отметил, что сотрудники дипведомства достойно отстаивают национальные интересы и активно защищают соотечественников за границей.

День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля. Ранее в МИДе почтили память дипломатов.