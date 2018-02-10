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Сирийские ПВО отразили ракетную атаку Израиля

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Сирийские ПВО отразили ракетную атаку Израиля. Военные сбили израильский истребитель F-16. Самолет разбился, оба  члена экипажа катапультировались и сейчас в больнице. Ранее сообщалось, что военные Израиля перехватили иранский беспилотник. Аппарат вторгся в воздушное пространство страны с территории САР. В ответ армия нанесла удары по сирийским «иранским объектам». В Израиле заявили, что все их действия — оборонительные. Страна не заинтересована в эскалации ситуации в Сирии. Жалобу в связи с полетами истребителя в Совбез ООН уже направил Ливан. Бейрут обвинил израильские ВВС в нарушении воздушного пространства. 

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