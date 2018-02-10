Ученые определили уникальные особенности зрения богомолов с помощью 3D-очков

Британские ученые с помощью миниатюрных 3D-очков для богомолов установили, что насекомые обладают уникальным трехмерным зрением и концентрируются на подвижных объектах. Об этом сообщила пресс-служба Университета Ньюкасла.

В прошлом году исследователям университета удалось доказать, что у богомолов в отличие от других насекомых развита стереоскопическая зрительная система. Для этого насекомых поместили в специальный 3D-кинотеатр, предварительно надев им на голову миниатюрные стереоочки. Ученые проецировали на экран различные фигуры, похожие на их добычу. Когда изображение оказывалось на переднем плане, богомолам казалось, что добыча рядом, и они пытались ее атаковать.

Новое исследование показало, что стереоскопическое зрение богомолов работает совершенно не так, как у других животных или людей. Человек прекрасно распознает неподвижные трехмерные объекты, объединяя в единое целое мельчайшие детали изображений от каждого глаза, а богомолы не замечают неподвижные образы и атакуют только движущиеся объекты. При этом насекомые способны распознавать добычу вблизи себя, даже если для каждого их глаза проецируются разные картинки. Людям в таких ситуациях сложно ориентироваться, поскольку их мозг не может сопоставлять непохожие образы.

Отмечается, что особенности трехмерного зрения богомолов можно будет использовать в будущем при разработке новых систем видения для роботов.