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Порошенко назвал коррупцию главной проблемой Украины

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Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Christopher Katsarov
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Президент Украины Петр Порошенко признал, что главной проблемой Украины была и остается коррупция. Об этом политик заявил в интервью австрийскому журналу «Профиль», публикующему выдержки из беседы на сайте издания.

«Коррупция всегда была главной проблемой Украины и, к сожалению, продолжает ею оставаться», — сказал украинский лидер.

«РИА Новости» сообщает, что Порошенко в ходе беседы с журналистом обратил внимание на необходимость создания в Киеве независимого суда по борьбе с коррупционными преступлениями. Политик пообещал зарубежным кредиторам, что суд будет учрежден в 2018 году, и заявил, что власти страны начнут сотрудничать со спецслужбами Запада по возвращению в страну средств, незаконно выведенными олигархами, политиками и чиновниками.

Ранее портал iz.ru сообщил, что Порошенко пообещал вернуть задержанных в Донбассе украинцев на родину.

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