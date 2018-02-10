Во Франции избавляются от крыс с помощью мини–гильотин

В пригороде Парижа Обервилье начали испытывать мини-гильотины для крыс. Таким способом уже «казнили» 45 грызунов, сообщает Le Parisien.

Данные устройства, представляющие собой механизм с лезвием, установили в канализационных трубах. Они оборудованы датчиками движения и тепла, которые реагируют на приближение крысы. Когда грызун приближается к лезвию, оно опускается и перерубает ей позвоночник, уточняют журналисты.

Разработчики считают, что это гуманный способ избавления от грызунов. Смерть наступает мгновенно, при этом животное не страдает. Также данный механизм безопасен для людей и окружающей среды в отличие от многочисленных ядов.

Ранее в феврале службу по борьбе с вредителями 40 раз вызывали в канцелярию премьера Британии из-за того, что ленивый «главный мышелов» по имени Ларри не справлялся со своими обязанностями.