В США родителей отправили в тюрьму за искусанную крысами дочь

Родители из штата Арканзас отправятся в тюрьму на пять лет после того, как их дочь более ста раз покусали крысы. Ребенка уже удочерила другая семья.

Как пишет Arkansas Online, весной 2017 года 19-летняя Эрика Шриок и 18-летний Чарльз Элиот проживали в полуразвалившемся доме, где крысы искусали их двухнедельную дочь. При этом для лечения глубокого укуса на лбу потребовалась хирургия.

Родителей обвинили в халатности, так как они не отреагировали на плач и не смогли защитить ребенка, ведь для такого количества укусов могло потребоваться несколько часов.