Санитарная служба 40 раз приезжала на Даунинг-стрит из-за ленивого кота

Службу по борьбе с вредителями 40 раз вызывали в канцелярию премьера Британии из-за того, что ленивый «главный мышелов» по имени Ларри не справлялся со своими обязанностями.

Как пишет газета Sunday Times, кот Ларри, который официально является штатным сотрудником канцелярии, упустил уже 29 крыс и мышей. Чтобы справиться с нашествием грызунов, в резиденцию премьер-министра пришлось вызывать специалистов.

Ранее портал iz.ru уже сообщал, что кот Ларри может лишиться поста главного мышелова канцелярии премьер-министра. В марте питомца обвинили в том, что он не желает охотиться на грызунов, предпочитая играть с ними либо вовсе игнорировать.