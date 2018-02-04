Прямой эфир

Санитарная служба 40 раз приезжала на Даунинг-стрит из-за ленивого кота

0
Фото: commons.wikimedia.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Службу по борьбе с вредителями 40 раз вызывали в канцелярию премьера Британии из-за того, что ленивый «главный мышелов» по имени Ларри не справлялся со своими обязанностями.

Как пишет газета Sunday Times, кот Ларри, который официально является штатным сотрудником канцелярии, упустил уже 29 крыс и мышей. Чтобы справиться с нашествием грызунов, в резиденцию премьер-министра пришлось вызывать специалистов.

Ранее портал iz.ru уже сообщал, что кот Ларри может лишиться поста главного мышелова канцелярии премьер-министра. В марте питомца обвинили в том, что он не желает охотиться на грызунов, предпочитая играть с ними либо вовсе игнорировать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эрмитажный кот Ахилл станет оракулом на ЧМ-2018
Создатель мультфильма про кота Леопольда скончался на 78-м году жизни

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017