У ликвидированных в Ингушетии боевиков нашли два пояса смертника

На месте боестолкновения с бандитами в ходе проведения контртеррористической операции (КТО) в Ингушетии обнаружены два пояса смертника. Об этом в субботу, 10 февраля, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Сообщается, что на месте происшествия обнаружены два автомата, два готовых к применению пояса смертника, компоненты для изготовления СВУ, боеприпасы, гранаты и спецснаряжение. Взрывотехники на месте уничтожили самодельные взрывные устройства в связи с опасностью их транспортировки.

Портал iz.ru писал о том, что ранее были нейтрализованы двое бандитов в Ингушетии. Один из них находился в розыске за участие в боевых действиях на стороне «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ).

По данным НАК, спецоперация проводилась в Назрановском районе республики. Боевики прятались на участке горно-лесистой местности юго-восточнее села Али-Юрт.