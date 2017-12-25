Евкуров заявил о ликвидации всех «спящих ячеек» боевиков в Ингушетии

Последняя «спящая ячейка» террористов ликвидирована в Ингушетии, сообщил глава республики Юнус-Бек Евкуров.

Он пояснил, что это связано с задержанием бандитов, напавших на пост ДПС в селе Яндаре 5 ноября. Один из преступников проник в помещение и совершил самоподрыв, в результате чего шесть полицейских пострадали, а один из них погиб. Второй нападавший был уничтожен во время боестолкновения. По подозрению в пособничестве было задержано пять ингушей.

«Эти ребята, которые сейчас арестованы, и те двое, один из которых подорвался, а второй был уничтожен, они ранее были на заметке у органов правопорядка. При этом родственники категорически отвергали их причастность к этому происшествию. Это была так называемая спящая ячейка», — приводит слова Евкурова «Интерфакс-Юг».

При этом ингушский лидер отметил, что в преддверии выборов президента в 2018 году и ЧМ-2018 все российские спецслужбы будут работать в усиленном режиме.

«И тот, кто посмеет каким-то образом помешать этому процессу, выполняя приказ из-за границы, и нанести вред своему государству и своим жителям, он не должен думать о пощаде. К нему будут применены соответствующие меры, если не более жесткие», — пригрозил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал спецслужбы СНГ укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом, что особенно важно на фоне возможной угрозы возвращения боевиков из Сирии и Ирана в страны бывшего СССР.