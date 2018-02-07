Готовивших теракты боевиков из Ингушетии приговорили к тюремным срокам

Члены вооруженной бандгруппы из Ингушетии, причисляющие себя к террористической группировке ИГ (запрещена в РФ) и готовившие серию терактов в России, получили от пяти до 19 лет лишения свободы.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Ингушетии.

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил главу группировки к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, остальные участники бандформирования приговорены к лишению свободы в исправительных колониях общего режима сроком от пяти до 14 лет, добавили в ведомстве.

В ноябре 2016 года сообщалось, что ФСБ России задержала в Ингушетии пятерых боевиков, связанных с ИГ. Террористы планировали теракты в Москве и Ингушетии.