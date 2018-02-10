Поезд сбил мужчину на станции Яуза в Москве

В Москве поезд сбил мужчину в районе железнодорожной станции Яуза. Об этом сообщается в субботу, 10 февраля, передает РЕН ТВ.

Сообщается, что инцидент произошел около 10:30 мск. Поезд Ярославль — Москва в районе станции Яуза задел мужчину, который шел вдоль путей. Пострадавший госпитализирован.

Портал iz.ru писал о том, что 1 февраля подросток погиб под колесами электрички возле станции Ильинская Казанского направления. Молодой человек не услышал сигналы приближающегося поезда, потому что был в наушниках.