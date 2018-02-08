Поезд увеличил число остановок ради школьницы из мурманского поселка

Для 14-летней школьницы, живущей в отдаленном поселке Пояконда (Мурманская область), поезд сообщением Мурманск — Санкт-Петербург увеличил количество остановок. Дело в том, что Карина Козлова — единственный ребенок школьного возраста в населенном пункте, а ближайшая школа расположена в поселке Зеленоборске.

«Мурманск 24/7» сообщает, что раньше дети из Пояконды добирались на электричке до станции Княжая, садились в школьный автобус и ехали до Зеленоборска. Теперь Карина — единственная школьница в поселке, и для нее стало проблемой возвращаться домой после учебы. Электричка отправляется в сторону Пояконда в 19:00, автобусы туда не ходят, а остановка поезда Мурманск — Санкт-Петербург была отменена.

Железнодорожники приняли решение вернуть остановку в поселке после обращения родителей Карины за помощью.