Пермские школьники обратились за медпомощью из-за духов одноклассницы

В одной из школ Перми несколько детей обратились за медицинской помощью после того, как вдохнули духи своей одноклассницы, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным журналистов, духи распылила в комнате ученица пятого класса, после чего восемь детей почувствовали себя плохо и были вынуждены обратиться за помощью к медикам.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в феврале сообщалось, что в Перми увольнение грозит девушке-ветеринару после того, как она разместила в одной из соцсетей фото на фоне вскрытого трупа животного.