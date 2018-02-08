Пермские школьники обратились за медпомощью из-за духов одноклассницы
В одной из школ Перми несколько детей обратились за медицинской помощью после того, как вдохнули духи своей одноклассницы, сообщает телеканал РЕН ТВ.
По данным журналистов, духи распылила в комнате ученица пятого класса, после чего восемь детей почувствовали себя плохо и были вынуждены обратиться за помощью к медикам.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее в феврале сообщалось, что в Перми увольнение грозит девушке-ветеринару после того, как она разместила в одной из соцсетей фото на фоне вскрытого трупа животного.