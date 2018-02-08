Движение поездов в Тель-Авиве приостановили из-за пропавшего кота

В израильском городе Тель-Авиве приостановили движение поездов из-за кота по кличке Гури, сбежавшего от хозяйки. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал «Решет 13».

Хозяйка, управляющая организацией по защите прав животных Яэль Аркин, несла питомца к ветеринару. В районе железнодорожной станции «Савидор Мерказ» кот сбежал и скрылся у железнодорожных путей.

Женщина обратилась к израильскому министру транспорта Исраэлю Кацу, чтобы тот помог ей отыскать сбежавшего кота. Глава министерства транспорта согласился и попросил руководителя национальной железнодорожной компании «Ракевет Исраэль» сделать всё возможное для спасения Гури.

В результате сотрудникам службы безопасности станции удалось поймать кота и вернуть его хозяйке. Для его поимки движение поездов было временно остановлено. Хозяйка кота пообещала дать питомцу второе имя — Исраэль в честь спасшего его министра.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в канцелярию премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит пришлось 40 раз вызывать службу по борьбе с вредителями, так как кот-мышелов Ларри отказывается выполнять свою работу.