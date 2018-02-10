Трамп выбрал «Царя наркотиков»

Президент США Дональд Трамп определился с кандидатом на должность директора Управления национальной политики по контролю за наркотиками, более известную как «Царь наркотиков» (англ. Drug Czar). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Белый дом.

На этот пост американский лидер решил назначить заместителя руководителя аппарата Белого дома Джима Кэрролла. Утвердить кандидатуру Кэррола теперь должен сенат.

«У нас есть полная уверенность в том, что Джим возглавит Управление, чтобы добиться значительных успехов в борьбе с опиоидами, в сокращении употребления наркотиков и в координации политики США по отношению к наркотикам», –– говорится в заявлении Белого дома.

Ранее на эту должность Трамп прочил другого чиновника –– Тома Марино. Однако он снял свою кандидатуру из-за скандала о лоббировании закона, позволяющего фармацевтическим компаниям распространять опиоиды.

В январе Дональд Трамп подписал закон о противодействии незаконному ввозу опиоидов в США.

«Мы предпринимаем важный шаг с целью остановить поток смертельных наркотиков, захлестнувший страну», — заявил американский президент.

Неофициальное название должности главы Управления по контролю за наркотиками «Царь наркотиков» появилось в 1982 году в новостной заметке агентства United Press International.