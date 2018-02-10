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Члены Putin Team поучаствуют в забеге в поддержку россиян на ОИ-2018

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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На Поклонной горе в Москве состоится забег в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде-2018. В мероприятии примут участие команды бегунов, собранные движением Putin Team.

«10 февраля в Москве, в парке Победы на Поклонной горе состоится забег в поддержку российских спортсменов, которые отправятся на Олимпиаду в Пхенчхан. Организует его Run World Run, а мы собираем свои команды — бегунов и болельщиков», — сказано на сайте движения.

Участникам предлагается 5 км, а болельщикам — поддерживать бегунов. Для этого зрителям выдадут фирменную экипировку и фанатские поролоновые ладоши.

«Приветствуются кричалки, улюлюканья и прочие варианты подбадривания на протяжении всей дистанции. Также мы рассчитываем на вашу онлайн-поддержку в соцсетях», — говорится в сообщении.

Движение Putin Team было создано хоккеистом Александром Овечкиным в ноябре 2017 года. За это время к нему присоединились спортсмены, артисты и общественные активисты. Целью инициативы является объединение тех, кто поддерживает российского президента. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что в Кремле данную инициативу приветствуют.

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