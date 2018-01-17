Putin Team организует студенческие игры «Кубок лидера»

Движение Putin Team совместно с членами студенческих штабов сторонников президента России Владимира Путина, выдвинувшего свою кандидатуру на выборы 2018 года, проведет для молодежи серию студенческих игр «Кубок лидера».

Как сообщается на сайте Putin Team, мероприятия будут приурочены к Дню российского студенчества, который отмечается 25 января. Формат проведения соревнований будут определять региональные студенческие штабы.

«Игры пройдут по трем основным номинациям: основной спорт, киберспорт и творческие баттлы», — говорится в сообщении движения.

Отмечается, что финальный этап состязаний «Кубка лидера» по киберфутболу состоится в Москве и пройдет с 8 по 11 февраля.