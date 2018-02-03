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Трехкратный чемпион мира Черезов присоединился к Putin Team

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Фото: ТАСС/Евгений Тумашов
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Трехкратный чемпион мира биатлонист Иван Черезов присоединился к Putin Team. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Спортсмен подчеркнул, что считает президента России Владимира Путина сильнейшим геополитиком, что подтверждается отношением к нему мировых лидеров. 

Когда Путин возглавил Россию, пишет Черезов, страна представляла из себя край пропасти, где годами не выплачивали зарплат и процветал бандитизм.

«Посмотрите сегодня на армию России. Ведь гордость берет. А Олимпиада в Сочи – 2014! У меня, как профессионального спортсмена, особенная гордость на этот счет. Это был уровень! И мы победили!» — подчеркивает биатлонист.

Он отметил, что деятельность главы государства побудила его присоединиться к Putin Team.

 

Публикация от Ivan (@ivan_tcherezov) Фев 2, 2018 at 9:57 PST

Движение Putin Team было создано известным хоккеистом Александром Овечкиным в ноябре 2017 года. За это время к нему присоединились спортсмены, артисты и общественные активисты. Ранее сообщалось, что Овечкин будет приглашен на заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом на президентские выборы в 2018 году.

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