На территории «новой Москвы» появится большой горнолыжный склон

На территории Троицкого и Новомосковского округов Москвы будет организован большой открытый горнолыжный склон, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Сейчас сноубордом и горнолыжным спортом москвичи могут заниматься в Крылатском, в районе Нагорной, на Севастопольском проспекте», — приводит его слова РИАМО. Бирюков добавил, что власти столицы приспосабливают под эти цели «всё, что можно приспособить».

«И сегодня есть поручение мэра проработать варианты создания большого открытого горнолыжного склона на территории ТиНАО», — продолжил он.

Портал iz.ru сообщил, что более 80 объектов спорта и культуры построят в Москве в ближайшие годы.