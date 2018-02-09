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Испания выдала США российского программиста Лисова

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Фото: TASS/DPA/Lisa Forster
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Испания выдала США российского программиста Станислава Лисова 19 января текущего года. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщил журналистам его адвокат Олег Губарев.

«Мы использовали все национальные судебные способы защиты, дойдя до Конституционного суда Испании», — отметил защитник.

Лисов был задержан в январе 2017 года в Барселоне по запросу Вашингтона. В США Лисова подозревают в разработке «банковского трояна» NeverQuest. Следствие предполагает, что он с помощью компьютерного вируса похитил $855 тыс., а также безуспешно пытался провести другие незаконные финансовые операции на сумму $4,4 млн.

Портал iz.ru писал о том, что Лисова хотят экстрадировать в США, чтобы он признался во вмешательстве в американские выборы, и сделать из него «российского хакера». Губарев заявлял о том, что американские власти заинтересовались его подзащитным по окончании президентских выборов, в связи с чем у защиты есть основание полагать, что после экстрадиции Лисовым «могут начать интересоваться по другим вопросам».

Расследование по делу Станислава Лисова, согласно утверждению испанских правоохранителей, ведется с 2014 года. Программисту в США грозит до 35 лет тюремного заключения.

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