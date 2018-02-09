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Возгорание произошло возле ВПП в аэропорту Амстердама

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Фото: Global Look Press/Stephen Simpson
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Возгорание произошло в районе взлетно-посадочной полосы в главном аэропорту Нидерландов Схипхол в Амстердаме. Об этом сообщает «РИА Новости».

По сообщениям очевидцев, из окон здания аэропорта видно, как пламя бушует возле стоящего недалеко от ВПП самолета. Для тушения огня на взлетное поле прибыли пожарные машины. Никаких разъяснений в аэропорту о происходящем не делается, пишет RT.

Ранее портал iz.ru сообщал, что самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Мэриленде.

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