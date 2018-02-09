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Суд в Киеве перенес заседание по делу убитого журналиста Олеся Бузины

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Фото: ТАСС/Паб Максим
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Шевченковский районный суд Киева отказался передать рассмотрение дела об убийстве известного украинского оппозиционного журналиста Олеся Бузины суду присяжных. Об этом сообщает «РИА Новости».

Суд перенес предварительное заседание по делу Олеся Бузины на 22 февраля, объяснив свое решение занятостью членов коллегии судей в других процессах.

На заседании присутствовали двое подозреваемых по делу — националисты, участники боевых действий в Донбассе Андрей Медведько и Денис Полищук. Сторону потерпевшего представляла мать убитого журналиста.

Оппозиционный журналист Олесь Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года в Киеве возле своего дома на Дегтяревской улице. Сотрудник СМИ получил четыре огнестрельных ранение, одна пуля попала ему в голову. Незадолго до смерти Олесь Бузина рассказывал, что получал угрозы от украинских националистов во время его работы шеф-редактором газеты «Сегодня». Кроме того, журналист утверждал, что на него оказывали давление сверху.

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