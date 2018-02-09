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Почти 800 «стволов» сдали в Швеции за семь дней оружейной амнистии

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Фото: Depositphotos
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В полицию Швеции поступило 792 единицы огнестрельного оружия за первую неделю оружейной амнистии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны.

Отмечается, что во время амнистии граждане могут сдать имеющееся у них оружие и при этом они не обязаны отвечать на вопрос о его происхождении

Амнистия проводится с февраля по апрель. Больше всего единиц было сдано в южном регионе (219), Стокгольме (171) и на западе страны (141). В полицию поступило в том числе автоматическое оружие.

Ранее подобные мероприятия проводились в стране 1993, 2007 и 2013 годах.

Как писал в конце ноября портал iz.ru, Швеция планирует отдельную амнистию для лиц, хранящих нелегальную взрывчатку или гранаты. Такая акция пройдет впервые.

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