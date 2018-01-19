Швеция объявила амнистию для владельцев нелегального оружия

В Швеции объявлена амнистия для владельцев нелегального оружия. В период с 1 февраля по 30 апреля они могут сдать в полицию хранящиеся у них «стволы» без каких-либо юридических последствий.

«Мы знаем, что это оружие часто является условием совершения грубых преступлений», — заявил руководитель проекта по амнистии Йоаким Норенхаг.

По данным шведской полиции, в 2017 году зарегистрировано более 300 случаев применения незарегистрированного и нелегального огнестрельного оружия, погибли более 40 человек, сообщает «РИА Новости».

Напомним, что оружейная амнистия проводилась в Швеции трижды — в 1993, в 2007 и 2013 годах. В последний раз жители страны сдали 15 тыс. единиц оружия.

Как писал iz.ru, Швеция планирует отдельную амнистию для лиц, хранящих нелегальную взрывчатку или гранаты. Такая акция пройдет впервые.