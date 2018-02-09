Крупное месторождение камня обнаружено в Челябинской области

В Челябинской области открыто новое крупное месторождение общераспространенных полезных ископаемых -—облицовочного и строительного камня. Оно расположено примерно в районе поселка Саккулово Сосновского района. Запасы по облицовочному камню, по предварительным прогнозам, превышают 24 млн кубометров, а по строительному — составляют более 21 млн кубометров. Об этом сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

Добыча полезных ископаемых на участке стартует после завершения всех установленных законодательством процедур. Ранее на территории Южного Урала были обнаружены месторождения строительного камня Вега, Светлое и Сатурн, строительного песка — Пашнинское-1 и кладовая облицовочного и строительного камня Мирненское.

Напомним, сотрудники Сибирского федерального университета разработали уникальную технологию поиска полезных ископаемых. Информация поступает из естественного электромагнитного и сейсмического шума, что снижает цену работ в три раза. Разыскать нефтяные залежи можно будет без взрывов или прокладки трехкилометровой питающей линии. Метод действует и для полиметаллов. Легкий переносной прибор анализирует естественные электромагнитные и сейсмические шумы Земли.